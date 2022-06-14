В сети засветились характеристики нового флагмана Xiaomi 12S

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В сети засветились характеристики нового флагмана Xiaomi 12SСлиты результаты Geekbench
В бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования нового смартфона Xiaomi 12S. Они раскрыли его ключевые характеристики.
Модель оснащена восьмиядерным чипсетом, в котором четыре ядра работают на тактовой частоте 2,02 ГГц, три ядра — 2,75 ГГц, и ещё одно — 3,19 Гц. Эта конфигурация SoC указывает на недавно анонсированный Snapdragon 8+ Gen 1, улучшенную версию топового процессора Qualcomm. Результаты смартфона таковы: 1328 баллов в одноядерном тесте и 4234 балла в многоядерном тесте соответственно. Это подтверждает 10-процентное увеличение производительности, обещанное Qualcomm.
Xiaomi 12S должны официально представить в Китае в ближайшее время, а вскоре после этого последует глобальный релиз. Ожидается, что у смартфона будет 6,67-дюймовый экран, 50-Мп камера и 67-Вт зарядка.