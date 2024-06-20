Вдохновленный Nokia Lumia смартфон HMD Skyline получил Snapdragon 7s Gen 2

Он был замечен на Geekbench

Предстоящий смартфон HMD Global, HMD Skyline, был замечен на Geekbench. Внешне он напоминает о культовой модели Nokia Lumia 920. Листинг подтверждает, что HMD Skyline будет оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 7s Gen 2, 4 ядра которого работают на частоте 1,96 ГГц, а еще 4 - на 2,40 ГГц. В паре с 8 ГБ оперативной памяти устройство работает под управлением Android 14 и набирает 1027 баллов в одноядерном тесте и 2857 баллов в многоядерном тесте.