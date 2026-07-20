Владельцев Android предупредили об изменении правил хранения резервных копий

Раньше SMS-сообщения, история звонков, настройки устройства и др. не влияли на лимит бесплатного пространства. Но скоро эти файлы начнут считаться так же, как фотографии.

Если после нововведения хранилище окажется переполнено, автоматическое создание резервных копий приостановится. Чтобы возобновить процесс, придётся освободить место или докупить дополнительный объём.

На этом фоне, не так давно, Google добавила более гибкие настройки. Теперь владельцы смартфонов с Android 9 и новее смогут вручную выбирать, какие именно приложения и типы данных сохранять в облако, а какие исключать.