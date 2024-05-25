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Телефоны
Опубликовано 25 мая 2024, 13:30
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Владельцы бренда Nokia выпустили бюджетный смартфон HMD Aura

Чем он может похвастаться
HMD Global представила новый бюджетный смартфон HMD Aura. По цене около 118 долларов США, Aura предлагает «привлекательное» сочетание функций для своей стоимости.
Владельцы бренда Nokia выпустили бюджетный смартфон HMD Aura

© HMD Global

HMD Aura оснащен 6,56-дюймовым HD+ IPS LCD дисплеем с разрешением 900×1600. В отличие от своего аналога Pulse Pro, он предлагает более традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9.

Внутри Aura работает на 28-нм чипсете Unisoc SC9863A1, аналогичном тому, что используется в Nokia C31. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, чего вполне достаточно для повседневных задач, таких как просмотр сайтов и онлайн-трансляции. В GeekBench 6 процессор набрал около 160 баллов (одноядерный) и 725 баллов (многоядерный).

Оснащенный аккумулятором емкостью 5000 мАч, Aura поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB-C. В нем также есть 3,5-мм разъем для наушников.

Телефон оснащен 13-Мп основной камерой на задней панели с дополнительным объективом для глубины. Спереди расположена 5-Мп селфи-камера.

HMD Aura оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным на задней панели. Из коробки он работает под управлением последней версии Android 13.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
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#бюджет
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#деньги
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#HMD