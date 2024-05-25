Владельцы бренда Nokia выпустили бюджетный смартфон HMD Aura

HMD Aura оснащен 6,56-дюймовым HD+ IPS LCD дисплеем с разрешением 900×1600. В отличие от своего аналога Pulse Pro, он предлагает более традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9.

Внутри Aura работает на 28-нм чипсете Unisoc SC9863A1, аналогичном тому, что используется в Nokia C31. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища, чего вполне достаточно для повседневных задач, таких как просмотр сайтов и онлайн-трансляции. В GeekBench 6 процессор набрал около 160 баллов (одноядерный) и 725 баллов (многоядерный).

Оснащенный аккумулятором емкостью 5000 мАч, Aura поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через порт USB-C. В нем также есть 3,5-мм разъем для наушников.

Телефон оснащен 13-Мп основной камерой на задней панели с дополнительным объективом для глубины. Спереди расположена 5-Мп селфи-камера.

HMD Aura оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным на задней панели. Из коробки он работает под управлением последней версии Android 13.