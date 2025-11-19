Владелец бренда Nokia представил сверхпрочный кнопочно-сенсорный телефон

HMD Terra M соответствует стандарту MIL-STD-810H и имеет защиту IP68 и IP69K. Телефон выдерживает падения с высоты до 1,8 метра и защищён от пыли и высокотемпературных струй воды.

Поддерживаются 4G, VoLTE, VoWi-Fi, NFC, режим модема, две SIM-карты и eSIM. Аппарат работает на чипсете Qualcomm Dragonwing QCM2290 и будет получать квартальные обновления безопасности в течение пяти лет. Заряда батареи хватает до десяти дней в режиме ожидания.

Продажи Terra M начнутся в первом квартале 2026 года.