Владелец iPhone 15 Pro Max рассказал, что заставило его перейти на iPhone 16 Pro

Опубликовано 20 октября 2024, 17:551 мин.
Владелец iPhone 15 Pro Max рассказал, что заставило его перейти на iPhone 16 ProОбновления камеры и батареи
Спустя месяц использования iPhone 16 Pro, как минимум одна функция убедила редактора 9to5mac и владельца iPhone 15 Pro Max перейти на новый телефон — это батарея. Уменьшение размера устройства по сравнению с 15 Pro Max больше не означает ухудшения автономности. iPhone 16 Pro обеспечивает те же 14 часов работы, что и его предшественник.
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Другим ключевым фактором стала 5-кратная телекамера, ранее эксклюзивная для моделей Pro Max. Теперь пользователи меньшей модели могут наслаждаться улучшенной фотографией без компромиссов в качестве батареи и камеры. Кроме того, чипсет A18 Pro в iPhone 16 Pro предлагает улучшенное управление теплом, особенно при работе с Apple Intelligence, по сравнению с проблемами перегрева у iPhone 15 Pro, пишет наш коллега.
Если кратко, то с удобным дисплеем 6,3 дюйма и теми же характеристиками, что и у больших моделей, iPhone 16 Pro позволяет пользователям уменьшить размер устройства без потери функций или времени работы.