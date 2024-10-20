Владелец iPhone 15 Pro Max рассказал, что заставило его перейти на iPhone 16 Pro

Другим ключевым фактором стала 5-кратная телекамера, ранее эксклюзивная для моделей Pro Max. Теперь пользователи меньшей модели могут наслаждаться улучшенной фотографией без компромиссов в качестве батареи и камеры. Кроме того, чипсет A18 Pro в iPhone 16 Pro предлагает улучшенное управление теплом, особенно при работе с Apple Intelligence, по сравнению с проблемами перегрева у iPhone 15 Pro, пишет наш коллега.

Если кратко, то с удобным дисплеем 6,3 дюйма и теми же характеристиками, что и у больших моделей, iPhone 16 Pro позволяет пользователям уменьшить размер устройства без потери функций или времени работы.