Внешность флагманского ASUS Zenfone 6 раскрыта официально

Устройство обладает очень узкими, почти незаметными рамками по краям. Разговорный динамик чуть-чуть выделяется сверху экрана. В целом, создаётся ощущение, что аппарат абсолютно безрамочный. Заднюю сторону смартфона ASUS не показали.

Предполагается, что фронтальная камера Zenfone 6 будет расположена на выдвижном модуле сверху устройства. На постере написан рекламный слоган ASUS — Defy Ordinary («бросить вызов обычному»), а также указаны точная дата и время презентации. 16 мая 2019 в 21:00 по московскому времени.

Известно, что Zenfone 6 будет работать на процессоре Snapdragon 855, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Камера смартфона будет двойной.