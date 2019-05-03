Ferra
Телефоны
Сегодня 10:31

Внешность флагманского ASUS Zenfone 6 раскрыта официально

Он точно будет без вырезов на экране
В Twitter-аккаунте ASUS появилось рекламное изображение флагманского смартфона Zenfone 6. По нему понятно, что на экране телефона не будет выреза под фронтальную камеру, что делает его абсолютно безрамочным.

Устройство обладает очень узкими, почти незаметными рамками по краям. Разговорный динамик чуть-чуть выделяется сверху экрана. В целом, создаётся ощущение, что аппарат абсолютно безрамочный. Заднюю сторону смартфона ASUS не показали.

Предполагается, что фронтальная камера Zenfone 6 будет расположена на выдвижном модуле сверху устройства. На постере написан рекламный слоган ASUS — Defy Ordinary («бросить вызов обычному»), а также указаны точная дата и время презентации. 16 мая 2019 в 21:00 по московскому времени.

Известно, что Zenfone 6 будет работать на процессоре Snapdragon 855, иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Камера смартфона будет двойной.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...