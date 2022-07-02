Внешность нового игрового ASUS ROG Phone 6 раскрыта до анонса

Некоторые характеристики смартфона уже известны, в том числе 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления экрана 165 Гц, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, до 18 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, то смартфон получит пользовательский интерфейс ROG на базе Android 12 из коробки. Устройство будет питаться от двухэлементной батареи общей ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.