Внешность нового игрового ASUS ROG Phone 6 раскрыта до анонса

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Внешность нового игрового ASUS ROG Phone 6 раскрыта до анонсаОсобых изменений не будет
Запуск нового игрового смартфона ASUS ROG Phone 6, который состоится всего через несколько дней, но в сети уже появились официальные изображения аппарата.
Как видно по изображениям, передняя часть устройства похожа на таковую у смартфонов ROG предыдущего поколения. На задней панели смартфона установлена тройная камера, логотип ROG и светодиодная матрица RGB. Изображения предполагают, что аппарат будет доступен в двух цветовых решениях — чёрном и белом.
Некоторые характеристики смартфона уже известны, в том числе 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления экрана 165 Гц, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, до 18 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, то смартфон получит пользовательский интерфейс ROG на базе Android 12 из коробки. Устройство будет питаться от двухэлементной батареи общей ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.