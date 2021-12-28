Вот почему подорожают новые флагманские смартфоны Xiaomi

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Вот почему подорожают новые флагманские смартфоны XiaomiОбъяснил глава компании
Уже известно, что смартфоны новой серии Xiaomi 12, презентация которой состоится через час, будут дороже предшественников. Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) на своей страничке в Weibo объяснил, чем обусловлен рост цен.
Есть верить Цзюню, главная причина подорожания — изменения в конструкции смартфонов. В частности, нужно было уменьшить материнскую плату, поэтому в ней использовали структуру «бутерброда», а это увеличило стоимость компонента на 25%.
Кроме того, для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro компания разработала самую тонкую испарительную камеру. Её цена оказалась выше на 22%. Ещё Xiaomi стремилась сделать смартфоны более компактными, поэтому в них решили использовать литий-кобальт оксидную аккумуляторную батарею нового поколения, стоимость которой выше на 14%.
Какими же будут реальные цифры, мы узнаем совсем скоро.
Источник: Ithome