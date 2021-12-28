Вот почему подорожают новые флагманские смартфоны Xiaomi

Есть верить Цзюню, главная причина подорожания — изменения в конструкции смартфонов. В частности, нужно было уменьшить материнскую плату, поэтому в ней использовали структуру «бутерброда», а это увеличило стоимость компонента на 25%.

Кроме того, для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro компания разработала самую тонкую испарительную камеру. Её цена оказалась выше на 22%. Ещё Xiaomi стремилась сделать смартфоны более компактными, поэтому в них решили использовать литий-кобальт оксидную аккумуляторную батарею нового поколения, стоимость которой выше на 14%.

Какими же будут реальные цифры, мы узнаем совсем скоро.