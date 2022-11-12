Вот почему смартфон ASUS ROG Phone 6 Pro ломается пополам при сгибании

Автор YouTube-канала JerryRigEverything разобрал смартфон и нашёл причину. Больше всего выделяется странное отверстие в средней части аппарата. Вероятно, оно служит для отвода тепла. К сожалению, именно это отверстие нарушает структурную целостность устройства.

Самой прочной же частью телефона является защитное стекло Gorilla Glass Victus. ASUS также разместила второй порт USB-C сбоку, что, вероятно, сочетается с вышеупомянутым отверстием для отвода тепла. Это делает смартфон ещё более хрупким.