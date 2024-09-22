Вы гордый владелец iPhone 11? Вот 5 причин перейти на iPhone 16

Во-первых, iPhone 16 оснащен дисплеем Super Retina XDR с технологией OLED, обеспечивающей более насыщенные цвета и более высокую яркость — 2000 нит по сравнению с 625 нит у iPhone 11.

Во-вторых, Apple Intelligence — это ИИ, преображающий Siri и расширяющий возможности iPhone благодаря новым инструментам для письма, функциям редактирования фотографий и генератором эмодзи.

В-третьих, в iPhone 16 значительно обновлен аккумулятор, добавлены 5 часов при воспроизведении видео и более высокая скорость зарядки до 45 Вт с помощью USB-C, заменившего кабель Lightning.

В-четвертых, Dynamic Island вместо выреза-трапеции, предлагая интерактивные оповещения Live Activity.

Наконец, новые кнопки, такие как Action Button и Camera Control, позволяют пользователям легко переключаться между режимами и настраивать элементы управления для своего удобства, пишут СМИ.