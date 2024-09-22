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Опубликовано 22 сентября 2024, 16:12
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Вы гордый владелец iPhone 11? Вот 5 причин перейти на iPhone 16

Apple Intelligence и не только
Владельцам старых iPhone назвали 5 причин для перехода на iPhone 16. Apple iPhone 16 уже попал в первые руки, и смартфон оснастили неплохими функциями, которые делают его достойным преемником прошлых итераций флагманов компании. А для тех, кто все еще держится за iPhone 11 (которому уже 5 лет), вот пять ключевых причин, чтобы поменять смартфон.
Вы гордый владелец iPhone 11? Вот 5 причин перейти на iPhone 16
© Ferra

Во-первых, iPhone 16 оснащен дисплеем Super Retina XDR с технологией OLED, обеспечивающей более насыщенные цвета и более высокую яркость — 2000 нит по сравнению с 625 нит у iPhone 11.

Во-вторых, Apple Intelligence — это ИИ, преображающий Siri и расширяющий возможности iPhone благодаря новым инструментам для письма, функциям редактирования фотографий и генератором эмодзи.

В-третьих, в iPhone 16 значительно обновлен аккумулятор, добавлены 5 часов при воспроизведении видео и более высокая скорость зарядки до 45 Вт с помощью USB-C, заменившего кабель Lightning.

В-четвертых, Dynamic Island вместо выреза-трапеции, предлагая интерактивные оповещения Live Activity.

Наконец, новые кнопки, такие как Action Button и Camera Control, позволяют пользователям легко переключаться между режимами и настраивать элементы управления для своего удобства, пишут СМИ.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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