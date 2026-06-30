Вышедшая в 2012 году Nokia Asha 305 вернется под брендом HMD

Это был простой сенсорный телефон на собственной ОС S40. 3-дюймовый экран с разрешением 400×240, 2-мегапиксельная камера, всего 32 МБ оперативной памяти и мало встроенной памяти. Зато были съёмный аккумулятор, слот для карт памяти и разъём для наушников.

Так, в сертификации HMD Asha 305 указана поддержка 4G (LTE). Деталей других мало, но СМИ пишут, что новинка будет похожа на HMD Touch 4G. У неё 3,2-дюймовый сенсорный экран, процессор Unisoc T127, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти (расширяется картой microSD). Телефон имеет основную камеру на 2 МП со вспышкой, фронтальную VGA-камеру, поддерживает две SIM-карты, Bluetooth 5.0, заряжается через USB-C и оснащён съёмным аккумулятором на 1950 мА·ч.