Xiaomi 13 Ultra оказался стабильнее iPhone 14 Pro Max: смартфон прошел стресс-тест

Успех Xiaomi 13 Ultra в этом тесте объясняется его усовершенствованной системой охлаждения, которая включает большую испарительную камеру с микрооребрением для усиленного отвода тепла.

Как сообщается, компания Xiaomi работала над системой охлаждения в течение трех лет, в результате чего получилось мощное устройство, способное легко справляться с ресурсоемкими приложениями.

Таким образом линейка Xiaomi 13 продолжает привлекать внимание. Но несмотря на то, что устройство продолжают активно обсуждать в Сети, представитель компании уже намекает на дизайн Xiaomi 14 Pro.