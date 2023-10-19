Xiaomi 14 получит объектив премиум-класса и новый датчик

Xiaomi 14 получит объектив премиум-класса и новый датчикО чем стало известно из «первых рук»
Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group на международном рынке, сделал объявление на своей странице в Weibo. Он сообщил, что в этом месяце компания представит новую серию смартфонов Xiaomi 14. Примечательной особенностью этой серии является сотрудничество c Leica, известной немецкой оптической компании, благодаря которому в мобильных фотоаппаратах появились объективы Leica Summilux.
В рамках этого сотрудничества также представлен новый профессиональный датчик изображения с высоким динамическим диапазоном. Эта оптическая система позволит мобильным устройствам получать высокоточные снимки в любой момент и в любом сценарии.
Xiaomi ранее раскрыла свои планы по замене MIUI, оболочки Android, используемой на протяжении последних десяти лет, на новую под названием HyperOS. Эта замена коснется как смартфонов, так и других устройств Xiaomi, а целью HyperOS является создание комплексной экосистемы для людей, автомобилей и семей. Так, в Сети всплыли скриншоты будущей ОС.