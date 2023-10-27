Xiaomi дала две недели для предзаказа ее нового флагмана

С другой стороны, базовая модель с объемом памяти 8 ГБ+256 ГБ станет доступна несколько раньше: ее поставки запланированы на 3 ноября. Однако стоит отметить, что версия с 8 ГБ может не полностью удовлетворять требованиям повседневного использования, поэтому потенциальные покупатели могут рассмотреть возможность перехода на модель с 12 ГБ, потратив чуть больше денег.

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь также объявил на мероприятии о том, что серия Xiaomi 14 является последней в линейке, которая придерживается ценового ограничения в 3 999 юаней. Ожидается, что будущие флагманские модели, начиная с Xiaomi 15, преодолеют эту отметку.

При этом, скорее всего, они откажутся от вариантов с 8 ГБ оперативной памяти, сделав 12 ГБ новым стандартом.