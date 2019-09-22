Xiaomi научила Mi 9 Pro 5G открывать автомобили

Так, смартфон можно применять в качестве ключа от автомобиля. Правда, пока Xiaomi сотрудничает только с производителем электрокаров Xiaopeng Motors. Возможно, в будущем компания заключит соглашения и с другими производителями.

Xiaomi опубликовала ещё один постер, демонстрирующий другое нововведение в Mi 9 Pro 5G — поддержку электронных идентификационных документов (eID). Работать это должно через чип RFID. На практике это значит, что подтверждать личность можно будет при помощи смартфона. Но пока, правда, не в России.

Презентация Xiaomi Mi 9 Pro 5G ожидается 24 сентября.