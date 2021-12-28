Xiaomi представила новые флагманские смартфоны для конкуренции с Apple iPhone 13

Xiaomi 12 получит 6,28-дюймовый дисплей с вырезом под селфи-камеру. Это AMOLED-панель разрешением 2400 x 1080 пикселей с максимальной яркостью 1100 нит. Частота обновления экрана, как и ожидалось, составляет 120 Гц.

Смартфон будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi обещает существенный прирост производительности. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Будет поддержка 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Смартфон получил и обратную беспроводную зарядку.

Что касается камеры, то Xiaomi 12 получит телефото модуль, что довольно нетипично для модели такого уровня. Основным датчиком камеры станет 50-Мп с оптической стабилизацией изображения (это IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, что больше, чем в iPhone 13), также в системе будет макромодуль. Селфи-камера будет 32-Мп.

Xiaomi 12 оценили в 3699 юаней (около 43 тысяч рублей) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и в 4399 юаней (около 51 тысячи рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ.