Xiaomi представила новые флагманские смартфоны для конкуренции с Apple iPhone 13

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны для конкуренции с Apple iPhone 13Линейку Xiaomi 12
Китайская компания начала с младшей модели Xiaomi 12. Она сравнила его габариты с размерами iPhone 13. Разница, впрочем, получилась несущественная.
Xiaomi 12 получит 6,28-дюймовый дисплей с вырезом под селфи-камеру. Это AMOLED-панель разрешением 2400 x 1080 пикселей с максимальной яркостью 1100 нит. Частота обновления экрана, как и ожидалось, составляет 120 Гц.
Смартфон будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi обещает существенный прирост производительности. Устройство будет питать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Будет поддержка 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Смартфон получил и обратную беспроводную зарядку.
Что касается камеры, то Xiaomi 12 получит телефото модуль, что довольно нетипично для модели такого уровня. Основным датчиком камеры станет 50-Мп с оптической стабилизацией изображения (это IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, что больше, чем в iPhone 13), также в системе будет макромодуль. Селфи-камера будет 32-Мп.
Xiaomi 12 оценили в 3699 юаней (около 43 тысяч рублей) за версию 8 ГБ + 128 ГБ и в 4399 юаней (около 51 тысячи рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ.
После этого Xiaomi перешла к Pro-модели. Она выглядит так же, как младшая модель, но больше. Смартфон получил 6,73-дюймовый дисплей. Разрешение тут составляет 2K, или 3200 x 1440 пикселей. Частота обновления экрана тоже 120 Гц. Максимальная яркость — 1500 нит.
Ещё важное отличие Pro-модели от базовой — поддержка беспроводной 120-Вт зарядки. Беспроводная и реверсивная зарядки тут будут 50-Вт и 10-Вт соответственно. Ёмкость аккумулятора же составляет 4600 мАч.
По части камеры Xiaomi 12 Pro получит три 50-Мп датчика изображения сразу. Два модуля будут телефото и ультрашириком.
Что касается стоимости Xiaomi 12 Pro, то версия 8 ГБ + 128 ГБ оценена в 4699 юаней (около 54 тысяч рублей), версия 8 ГБ + 256 ГБ — 4999 юаней (примерно 58 000) и версия 12 ГБ + 256 ГБ — 5399 юаней (около 62 000).