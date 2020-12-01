Xiaomi представила в России недорогие флагманские смартфоны Mi 10T

Xiaomi начала рассказ с модели Mi 10T Pro (обзор). У неё помимо 108-Мп камеры есть и множество программных инструментов для обработки фотографий. Частота обновления экрана смартфона достигает 144 Гц. Однако она адаптируется под частоту кадров при различных сценариях. Эта технология ещё и экономит батарею.

В качестве аппаратной основы Mi 10T Pro выступает процессор Snapdragon 865. Хоть уже и вышла новейшая платформа Snapdragon 888, 865-й был топовым весь прошедший год. Ёмкость аккумулятора смартфона достигает 5000 мАч. Позволяет просматривать 20 часов видео на одном заряде. Устройство, в целом, может проработать два дня без подзарядки. В комплекте с Mi 10T Pro идёт 33-Вт зарядное устройство.

Смартфон выйдет в трёх цветах: