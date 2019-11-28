Xiaomi прекратила выпускать флагманский смартфон 2019 года

При попытке найти смартфон на сайте Xiaomi в результатах выдачи появляется модель Mi 9 Pro 5G. Обновлённый флагман компания представила в сентябре. От предшественника он отличается более мощной платформой Snapdragon 855 Plus с поддержкой 5G, улучшенным аккумулятором, увеличенной памятью.

Стоит отметить, что прекращение производства Mi 9 не означает, что аппарат нельзя будет больше найти в магазинах. Складских запасов должно хватить ещё надолго.

Напомним, Xiaomi Mi 9 вышел в феврале 2019 года. С тех пор компания успела выпустить другие топовые смартфоны, потому решение выглядит вполне логичным.