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Xiaomi прекратила выпускать флагманский смартфон 2019 года
Но у неё есть более свежие предложения
СМИ сообщили, что Xiaomi удалила из каталога на официальном сайте смартфон Mi 9. Скорее всего, компания прекратила производить устройство, которое, к слову, было довольно популярным.
При попытке найти смартфон на сайте Xiaomi в результатах выдачи появляется модель Mi 9 Pro 5G. Обновлённый флагман компания представила в сентябре. От предшественника он отличается более мощной платформой Snapdragon 855 Plus с поддержкой 5G, улучшенным аккумулятором, увеличенной памятью.
Стоит отметить, что прекращение производства Mi 9 не означает, что аппарат нельзя будет больше найти в магазинах. Складских запасов должно хватить ещё надолго.
Напомним, Xiaomi Mi 9 вышел в феврале 2019 года. С тех пор компания успела выпустить другие топовые смартфоны, потому решение выглядит вполне логичным.