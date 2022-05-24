Xiaomi приблизит камеру в смартфоне к зеркальной по качеству

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Xiaomi приблизит камеру в смартфоне к зеркальной по качествуВозможно, благодаря сотрудничеству с Leica
Авторитетный инсайдер Ice Universe рассказал, что камера грядущего смартфона Xiaomi 12 Ultra станет самой близкой по качеству к цифровому зеркальному фотоаппарату.
«По фотографическим эффектам Xiaomi 12 Ultra будет наиболее близок среди смартфонных камер к DSLR (цифровому зеркальному фотоаппарату — прим. ред.)», — написал в Twitter Ice Universe.
Стоит отметить, что на днях Xiaomi подтвердила своё «долгосрочное стратегическое сотрудничество» с Leica. Это немецкая компания, специализирующаяся на выпуске цифровых и аналоговых камер. Генеральный директор Redmi даже заявил, что это сотрудничество откроет «новую эру мобильных изображений».
По слухам, Xiaomi 12 Ultra получит датчик изображения Sony IMX800 оптического формата 1/1,1 дюйма и разрешением 50 Мп.