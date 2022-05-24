Xiaomi приблизит камеру в смартфоне к зеркальной по качеству

«По фотографическим эффектам Xiaomi 12 Ultra будет наиболее близок среди смартфонных камер к DSLR (цифровому зеркальному фотоаппарату — прим. ред.)», — написал в Twitter Ice Universe.

Стоит отметить, что на днях Xiaomi подтвердила своё «долгосрочное стратегическое сотрудничество» с Leica. Это немецкая компания, специализирующаяся на выпуске цифровых и аналоговых камер. Генеральный директор Redmi даже заявил, что это сотрудничество откроет «новую эру мобильных изображений».

По слухам, Xiaomi 12 Ultra получит датчик изображения Sony IMX800 оптического формата 1/1,1 дюйма и разрешением 50 Мп.