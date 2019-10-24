Xiaomi привезла в Россию удешевлённый флагман Mi 9 Lite

По большому счёту, Mi 9 Lite — это глобальное название Xiaomi СС9. Соответственно характеристики у него такие же. Смартфон имеет 6,39-дюймовый экран и работает на однокристальной системе Snapdragon 710. Тройная камера у него оснащена датчиками на 48 Мп, 8 Мп (с ультраширокоугольной оптикой) и 2 Мп (датчик глубины). Селфи-камера у смартфона — 32-мегапиксельная.

Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4030 мАч. Имеется модуль NFC для бесконтактной оплаты.

В России смартфон будет продаваться в трёх цветах: «Белый жемчуг», «Синий бриллиант» и «Чёрный оникс». Продажи Mi 9 Lite стартуют 24 октября в онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, а также у розничных партнёров Xiaomi. Версия с 6 ГБ + 64 ГБ будет стоить 22 990 рублей, с 6 ГБ + 128 ГБ — 24 990 рублей.