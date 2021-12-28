Xiaomi сравнила свой новый флагманский смартфон с iPhone 13

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Xiaomi сравнила свой новый флагманский смартфон с iPhone 13По размеру
Уже через несколько часов начнётся презентация Xiaomi, на которой компания подробно расскажет о новых смартфонах линейки Xiaomi 12. До мероприятия же она подогревает интерес сравнениями новых устройств с iPhone 13.
Глава Xiaomi опубликовал пост в своём официальном аккаунте Weibo (китайский сайт микроблогов). Он заявил, что Xiaomi 12 Pro обеспечивает лучший тактильный опыт, чем iPhone 12 Pro Max. Также топ-менеджер напомнил, что iPhone 13 Pro Max оснащён 6,7-дюймовым дисплеем, имеет габариты 160,8 x 78,1 x 7,65 мм и весит 238 граммов. С другой стороны, Xiaomi 12 Pro поставляется с 6,73-дюймовым дисплеем, габариты его равны 163,6 мм x 74,6 мм x 8,16 мм, а вес — 205 граммам.
Другими словами, несмотря на больший дисплей, Xiaomi 12 Pro весит меньше, чем iPhone 13 Pro Max. Также глава компании обратил внимание на то, что новый смартфон получил экран частотой обновления 120 Гц.
Источник: Gizmochina