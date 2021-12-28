Xiaomi сравнила свой новый флагманский смартфон с iPhone 13

Глава Xiaomi опубликовал пост в своём официальном аккаунте Weibo (китайский сайт микроблогов). Он заявил, что Xiaomi 12 Pro обеспечивает лучший тактильный опыт, чем iPhone 12 Pro Max. Также топ-менеджер напомнил, что iPhone 13 Pro Max оснащён 6,7-дюймовым дисплеем, имеет габариты 160,8 x 78,1 x 7,65 мм и весит 238 граммов. С другой стороны, Xiaomi 12 Pro поставляется с 6,73-дюймовым дисплеем, габариты его равны 163,6 мм x 74,6 мм x 8,16 мм, а вес — 205 граммам.