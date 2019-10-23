Xiaomi удешевила свой доступный флагман

Теперь он продаётся на родине по цене дешевле $200. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит $197. Напомним, на старте продаж компания предлагала смартфон в такой комплектации за $297.

Конечно, удешевление произошло в в официальном онлайн-магазине Xiaomi Mall. Первое снижение цен на Mi 9 SE случилось в сентябре.

Смартфон имеет 5,97-дюймовый Super AMOLED-экран, основную тройную камеру с датчиками на 48, 8 и 13 Мп, процессор Snapdragon 712, аккумулятор ёмкостью 3070 мАч и NFC-модуль. Отметим, что Mi 9 SE компактнее старшей модели и построен на более простой платформе.