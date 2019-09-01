Xiaomi выпустит под видом нового Mi 9 Lite старый смартфон

Как рассказал руководитель ресурса XDA Developers Мишаль Рахман (Mishaal Rahman), Xiaomi Mi 9 Lite проходит в каталоге сертифицированных устройств Google под кодовым названием pyxis. Под таким же проходил, внимание… Xiaomi CC9. Напомним, эта модель вышла ещё в июле.

Xiaomi не в первый раз проделывает такую штуку. Модель CC9e компания уже выпустила на глобальном рынке под именем Mi A3.

CC9 имеет 6,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Основная камера у него тройная – на 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная имеет 32-мегапиксельный датчик. Работает устройство на процессоре Snapdragon 710.