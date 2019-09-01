Xiaomi выпустит самый дешёвый смартфон с 5G

Слухи о выпуске Mi 9S появились в начале этого месяца, после того, как новый смартфон заметили на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA. Теперь источники говорят, что устройство может получить цену в $500 (около 33 356 рублей) или даже чуть ниже. Это меньше, чем стоимость модели Vivo iQOO Pro 5G, которая вышла около 10 дней назад, — $535.

Также источник подтвердил, что Mi 9S будет построен на однокристальной платформе Snapdragon 855 Plus.

Представить новинку компания должна уже в сентябре.