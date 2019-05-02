Xiaomi выпустит улучшенный флагман Mi 9 Pro с четырьмя камерами

Модель будет иметь основную камеру с четырьмя модулями, её уже прозвали квадрокамерой. Датчики камеры будут иметь разрешение 28-12-8 Мп, четвёртый модуль представлен ToF. Также источники заявляют, что смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 855 и поддерживать 5G. Продаваться телефон будет в двух версиях: с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и с 12 ГБ и 512 соответственно. Сканер отпечатка пальца будет встроен в экран.

Стоит отметить, что версию смартфона с квадрокамерой Xiaomi показала ещё до анонса Mi 9. По крайней мере, изображения телефона можно найти в соцсетях одного из топ-менеджеров компании.