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Xiaomi зачем-то снабдит новый флагман 150-ю режимами вибрации

Ведь не зря же установили новый вибромотор
Уже через два дня Xiaomi представит смартфон Mi 9 Pro 5G. Он должен получить немало интересных особенностей. Ранее мы писали о том, что, по слухам, устройство снабдят новым вибромотором. Теперь сетевой информатор опубликовал постер, в котором сообщается о 150 режимах вибрации для смартфона.

Зачем? Сказать сложно. Как отметил опубликовавший постер инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), выглядит всё это абсурдно. Может быть нам всё объяснят на презентации, которая, кстати, состоится уже 24 сентября?

Ранее Xiaomi сообщала, что новый вибромотор обеспечивает «более сильную» вибрацию.

Напомним, Mi 9 Pro 5G должен получить более ёмкий аккумулятор, чем у предшественника (4000 мАч против 3300), собственно поддержку 5G, «жидкостную систему охлаждения» и обратную беспроводную зарядку.

Mukul Sharma

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