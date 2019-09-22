Xiaomi зачем-то снабдит новый флагман 150-ю режимами вибрации

Зачем? Сказать сложно. Как отметил опубликовавший постер инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), выглядит всё это абсурдно. Может быть нам всё объяснят на презентации, которая, кстати, состоится уже 24 сентября?

Ранее Xiaomi сообщала, что новый вибромотор обеспечивает «более сильную» вибрацию.

Напомним, Mi 9 Pro 5G должен получить более ёмкий аккумулятор, чем у предшественника (4000 мАч против 3300), собственно поддержку 5G, «жидкостную систему охлаждения» и обратную беспроводную зарядку.