Xiaomi задержит выход флагмана 12 Ultra

Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что инженерный образец смартфона для тестирования был замечен в январе с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Однако есть сведения, что Xiaomi хочет поставлять 12 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Из-за этого и могла произойти задержка.

Что касается других характеристик смартфона, то ожидается, что он получит дисплей 2K OLED от Samsung, аккумулятор ёмкостью 4860 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.