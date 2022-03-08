Xiaomi задержит выход флагмана 12 Ultra

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Xiaomi задержит выход флагмана 12 UltraИз-за процессора
В декабре прошлого года Xiaomi представила три флагманских смартфона, а именно Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. Модель Ultra так и не вышла. Ранее ходили слухи, что телефон будет запущен где-то в первом квартале года, но, похоже, это случится гораздо позже.
Инсайдер Digital Chat Station рассказал, что инженерный образец смартфона для тестирования был замечен в январе с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Однако есть сведения, что Xiaomi хочет поставлять 12 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Из-за этого и могла произойти задержка.
Что касается других характеристик смартфона, то ожидается, что он получит дисплей 2K OLED от Samsung, аккумулятор ёмкостью 4860 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.
Источник: Gizmochina