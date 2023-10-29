За это Samsung попросит больше тысячи долларов. Раскрыты характеристики камеры Galaxy S24 Ultra

Главной «звездой шоу» является основная камера Galaxy S24 Ultra с разрешением 200 Мп, оснащенная сенсором ISOCELL HP2SX с пикселями размером 0,6 мкм. Кроме того, смартфон оснащен 12-Мп ультраширокоугольной камерой для панорамных снимков, 10-Мп телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом и 50-Мп телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом. Отсутствие любимого 10-кратного оптического зума может вызвать недоумение.

Samsung также представит функцию E2E AI Remosaic, сокращающую время съемки для получения изображений высокого разрешения быстро движущихся объектов.