За это Samsung попросит больше тысячи долларов. Раскрыты характеристики камеры Galaxy S24 Ultra

За это Samsung попросит больше тысячи долларов. Раскрыты характеристики камеры Galaxy S24 UltraЦена обоснована
Готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra кратно улучшит свою камеру. Утечки, полученные от надежного источника Revegnus, раскрывают интересные характеристики камеры, которые обещают превзойти все предшественники.
Главной «звездой шоу» является основная камера Galaxy S24 Ultra с разрешением 200 Мп, оснащенная сенсором ISOCELL HP2SX с пикселями размером 0,6 мкм. Кроме того, смартфон оснащен 12-Мп ультраширокоугольной камерой для панорамных снимков, 10-Мп телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом и 50-Мп телефотокамерой с 5-кратным оптическим зумом. Отсутствие любимого 10-кратного оптического зума может вызвать недоумение.
Samsung также представит функцию E2E AI Remosaic, сокращающую время съемки для получения изображений высокого разрешения быстро движущихся объектов.