За Xiaomi 13 и 13 Pro выстроилась онлайн-очередь из полумиллиона человек

Как сообщает MyDrivers, в настоящее время количество предзаказов на сайте JD.com (крупнейшего в Китае ритейлера) на Xiaomi 13 составляет 341 000, в то время, как Pro-версию за собой забронировали 280 000 человек.

Xiaomi 13 Pro сможет похвастаться процессором Snapdragon 8 Gen 2, более быстрой оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0, тройным модулем камеры с дюймовым сенсором Sony IMX989 в основной камере, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем E6 Samsung, аккумулятором емкостью 4820 мАч, который еще и поддерживает 120 Вт проводную и 50 Вт беспроводную быструю зарядку.

Ранее основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaom Лэй Цзюнь опубликовал на своей странице в Weibo демонстрацию возможностей камеры в Xiaomi 13 Pro.