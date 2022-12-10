Зачем складной Galaxy Fold 4, когда есть он: Xiaomi Mix Fold 2 получит новую версию

В настоящее время этот складной телефон доступен в двух цветовых вариантах - черном и золотом. Если говорить о технических характеристиках нового варианта, скорее всего они останутся прежними.

Пока нет никакой дополнительной информации о том, когда этот новый цветовой вариант будет доступен, но это может произойти в ближайшее время, так как рендеры уже появились в социальных сетях.

Если бы мне предложили выбрать между Samsung Galaxy Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2, то скорее всего я выбрал бы второй вариант. Потому что после того, как я узнал, что Fold 4 не может до конца сложиться (с чем без проблем справляется Mix Fold 2), я не могу серьезно воспринимать детище Samsung.