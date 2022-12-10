Зачем складной Galaxy Fold 4, когда есть он: Xiaomi Mix Fold 2 получит новую версию

Зачем складной Galaxy Fold 4, когда есть он: Xiaomi Mix Fold 2 получит новую версиюОн хотя бы складывается
На новом изображении, появившемся благодаря информатору Абхишеку Ядаву, видно, что Xiaomi Mix Fold 2 выйдет в новом цветовом варианте. Нас также ждет изменение задней камеры складного телефона.
У “старого” Mix Fold 2 границы модуля 1-й и 3-й камер квадратные, в то время как на новом изображении они имеют круглую форму. Новый цветовой вариант представляет собой серебристый металлик, который, по мнению The Tech Outlook, придает устройству премиальный оттенок. Телефон будет оснащен тем же объективом Leica, что и предыдущая модель, со светодиодной вспышкой.
В настоящее время этот складной телефон доступен в двух цветовых вариантах - черном и золотом. Если говорить о технических характеристиках нового варианта, скорее всего они останутся прежними.
Пока нет никакой дополнительной информации о том, когда этот новый цветовой вариант будет доступен, но это может произойти в ближайшее время, так как рендеры уже появились в социальных сетях.
Если бы мне предложили выбрать между Samsung Galaxy Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2, то скорее всего я выбрал бы второй вариант. Потому что после того, как я узнал, что Fold 4 не может до конца сложиться (с чем без проблем справляется Mix Fold 2), я не могу серьезно воспринимать детище Samsung.