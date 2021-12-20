Женщина впервые представит новый флагманский смартфон Xiaomi

Вэй Сици ранее возглавляла линейку продуктов Civi. После назначения девушка признала, что в новой роли она примет большую «ответственность», а также сообщила, что первым продуктом, который она представит, будет Xiaomi 12.

Презентация должна состояться 28 декабря. Скорее всего, основным докладчиком останется Лей Цзюнь, а вот Вэй Сици подробнее расскажет о самом продукте. Вместе с линейкой Xiaomi 12 в этот день должны представить и прошивку MIUI 13. В новую серию смартфонов войдут модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.