Женщина впервые представит новый флагманский смартфон Xiaomi

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Женщина впервые представит новый флагманский смартфон XiaomiПрезентация состоится 28 декабря
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) сообщил, что Вэй Сици назначена менеджером по новым цифровым продуктам. Она представит новую линейку смартфонов Xiaomi 12.
Вэй Сици ранее возглавляла линейку продуктов Civi. После назначения девушка признала, что в новой роли она примет большую «ответственность», а также сообщила, что первым продуктом, который она представит, будет Xiaomi 12.
Презентация должна состояться 28 декабря. Скорее всего, основным докладчиком останется Лей Цзюнь, а вот Вэй Сици подробнее расскажет о самом продукте. Вместе с линейкой Xiaomi 12 в этот день должны представить и прошивку MIUI 13. В новую серию смартфонов войдут модели: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra.
Источник: mydrivers