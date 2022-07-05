2-в-1: ASUS выпустит наушники, которые являются беспроводными и проводными одновременно

Модель называется ROG Cetra True Wireless Pro. Про них говорят, что это первые в мире двухрежимные TWS наушники. Беспроводную модель также можно использовать в качестве проводных наушников.

TWS использует технологию Qualcomm Snapdragon Sound, которая позволяет обеспечить хорошее качество звука. Наушники также поддерживают игровой режим со сверхнизкой задержкой — 45 мс. Есть у них и активное шумоподавление (ANC).

В комплект ROG Cetra True Wireless Pro кладут специальный адаптер. Он имеет разъём USB-C и двойные крепежи, в которые и вставляются затычки.

К сожалению, ASUS не назвала точную стоимость наушников и их дату выпуска. На рынке модель можно ожидать в сентябре или октябре 2022 года.