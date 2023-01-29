2К экран и 9500 мА·ч: слиты характеристики нового планшета Oppo Pad 2

Логично, что Oppo Pad 2 будет лучше своего предшественника. Так, по данным инсайдера, планшет получит процессор SoC MediaTek Dimensity 9000, который будет поддерживать частоту обновления 144 Гц для 2К-дисплея устройства, диагональ которого будет не меньше 11 дюймов. Аккумулятор емкостью 9500 мА·ч будет поддерживать технологию быстрой зарядки 67 Вт.

Полноценное представление Oppo Pad 2 ожидается в феврале. Цена, по предварительным данным, будет составлять 370 долларов за базовую версию.

А в это время Google продолжает оптимизировать свои приложения для больших экранов. Так, вышло обновление агрегатора Google Discover, которое добавило трехколоночный интерфейс на планшетах.