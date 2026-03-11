Анонс самого дешевого MacBook Neo шокировал конкурентов, в частности Asus

Опубликовано 11 марта 2026, 17:111 мин.
Анонс самого дешевого MacBook Neo шокировал конкурентов, в частности AsusНе ожидали такого шага от Apple
Руководство Asus признало, что выход недорогого ноутбука MacBook Neo стал потрясением для индустрии. Как пишут СМИ, об этом финансовый директор Asus Ник Ву рассказал на созвоне с инвесторами.
© Apple
Главная неожиданность — цена. Новинку можно купить всего за 599 долларов, студентам она обойдется и вовсе в 499 долларов.
Впрочем, в Asus сомневаются, что за низкой ценой скрывается полноценная рабочая машина. По мнению Ву, всего 8 гигабайт оперативной памяти — это слабое место. Он предположил, что из-за скромных характеристик устройство подойдет скорее для просмотра видео и серфинга в интернете, а не для серьезной работы.
Однако первые обзоры говорят об обратном. Журналисты протестировали MacBook Neo в профессиональных программах: монтажеры якобы без проблем крутили 4K-видео в DaVinci Resolve и Final Cut Pro, а фотографы редактировали снимки в Adobe Lightroom.