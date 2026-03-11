Анонс самого дешевого MacBook Neo шокировал конкурентов, в частности Asus

Главная неожиданность — цена. Новинку можно купить всего за 599 долларов, студентам она обойдется и вовсе в 499 долларов.

Впрочем, в Asus сомневаются, что за низкой ценой скрывается полноценная рабочая машина. По мнению Ву, всего 8 гигабайт оперативной памяти — это слабое место. Он предположил, что из-за скромных характеристик устройство подойдет скорее для просмотра видео и серфинга в интернете, а не для серьезной работы.

Однако первые обзоры говорят об обратном. Журналисты протестировали MacBook Neo в профессиональных программах: монтажеры якобы без проблем крутили 4K-видео в DaVinci Resolve и Final Cut Pro, а фотографы редактировали снимки в Adobe Lightroom.