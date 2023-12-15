Apple изменит всю индустрию планшетов, если установит OLED в iPad, и при чем тут Samsung

Переход, возможно, запланированный на следующий год, не только повысит качество дисплеев высококлассных iPad, но и представит OLED-модель MacBook, правда, ко второй половине 2025 года. Этот стратегический сдвиг будет выгоден таким лидерам OLED, как Samsung Display, LG Display и BOE Technology.

Логика в таком решении есть, OLED уже является основным элементом смартфонов Apple. Потенциальное появление складных iPad после перехода на OLED добавляет еще один уровень ажиотажа.

Если переход Apple на OLED-технологию в iPhone в 2020 году вызвал волнения, то распространение ее на iPad — это «сейсмический сдвиг», учитывая доминирующее положение Apple как крупнейшего в мире производителя планшетов, сообщает издание. Ожидается, что это стратегическое решение окажет давление на производителей ЖК-дисплеев, поскольку растущая тенденция OLED набирает обороты в различных технологических сегментах.