Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 20 февраля 2026, 12:39
1 мин.

Asus добавила секретную «чистую» версию Windows 11 в новые ноутбуки ExpertBook

Не для частного пользования
Asus представила не так давно новые бизнес-ноутбуки ExpertBook B5 G2 и ExpertBook B3 G2. Вот только в характеристиках “глазастые” пользователи Сети заметили необычную версию Windows 11, которая возможно попала туда случайно.
Asus добавила секретную «чистую» версию Windows 11 в новые ноутбуки ExpertBook

© Asus

В характеристиках устройств появилась необычная опция — «Windows 11 pure OS (not for open channel)». При этом в официальных анонсах компания не объясняет, что именно она означает.

Asus добавила секретную «чистую» версию Windows 11 в новые ноутбуки ExpertBook

© СМИ

Фраза «not for open channel» обычно говорит о том, что такая версия не будет продаваться в обычных магазинах. Скорее всего, она предназначена для корпоративных клиентов. Предположительно, «pure OS» — упрощённая версия Windows без лишних программ и пробных приложений.

Обычным пользователям придется удалять всё самостоятельно.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ASUS
,
#ноутбук
,
#WINDOWS