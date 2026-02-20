Asus добавила секретную «чистую» версию Windows 11 в новые ноутбуки ExpertBook

Фраза «not for open channel» обычно говорит о том, что такая версия не будет продаваться в обычных магазинах. Скорее всего, она предназначена для корпоративных клиентов. Предположительно, «pure OS» — упрощённая версия Windows без лишних программ и пробных приложений.

Обычным пользователям придется удалять всё самостоятельно.