Ноутбуки и планшеты
Сегодня 19:43
ASUS и Acer представили новые дешёвые ноутбуки для школ и университетов
С поддержкой LTE
Сегодня ASUS, Acer и JP-IK представили новые дешёвые ноутбуки, которые могут работать в сетях LTE. Такие подойдут для использования в школах и университетах.
Всего были представлены пять новых моделей. Цены на них начинаются со $185. Правда, версии с поддержкой LTE всё же стоят подороже.
Acer выпустила ноутбуки TravelMate B3 и TravelMate Spin B3. Цены на конкретно эти модели стартуют с $239 и $329. В качестве аппаратной основы для устройств выступают процессоры Intel Pentium Silver Jasper Lake.
У ASUS есть модель ExpertBook BR1100 с процессором Celeron N4500. Ноутбук стоит $279.
Что касается JP-IK, то от компании представлены модели Leap T304 и Leap Connect T304. Второй ноутбук работает на процессоре Snapdragon 7c и стоит $229.
Помимо этого Microsoft представила новый стилус Classroom Pen 2 и расширила возможности приложения Teams, чтобы сделать дистанционные уроки удобнее.