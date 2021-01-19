ASUS и Acer представили новые дешёвые ноутбуки для школ и университетов

Всего были представлены пять новых моделей. Цены на них начинаются со $185. Правда, версии с поддержкой LTE всё же стоят подороже.

Acer выпустила ноутбуки TravelMate B3 и TravelMate Spin B3. Цены на конкретно эти модели стартуют с $239 и $329. В качестве аппаратной основы для устройств выступают процессоры Intel Pentium Silver Jasper Lake.

У ASUS есть модель ExpertBook BR1100 с процессором Celeron N4500. Ноутбук стоит $279.