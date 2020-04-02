ASUS нашла способ избавить мощные ноутбуки от перегрева процессоров

Такой термоинтерфейс позволяет снизить рабочую температуру процессора на 10-20 градусов по Цельсию. Благодаря этому ноутбук может работать на высокой производительности дольше и тише.

С 2020 года новый термоинтерфейс используется во всех игровых ноутбуках компании под брендом ROG. Оснащены они процессорами Intel Core десятого поколения.

В своём пресс-релизе ASUS объяснила, что раньше широкое применение жидкого металла в термоинтерфейсе осложнялось тем, что наносить материал нужно было вручную. Однако компания создала технологию высокоточного автоматизированного нанесения жидкометаллического термоинтерфейса. Силиконовая кисть самостоятельно окунается в ёмкость с жидким металлом и проходит по процессору 17 раз. В итоге получается ровный слой достаточной толщины. Затем термоинтерфейс точечно наносится ещё на два участка поверх первого слоя.