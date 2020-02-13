Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:05
ASUS объявила раздачу подарков в России в честь Дня святого Валентина
Акция продлится до 16 февраля
Компания ASUS объявила раздачу подарков в России в честь Дня святого Валентина. При покупке ноутбука в период с 10 по 16 февраля можно бесплатно получить фитнес-часы.
Согласно пресс-релизу компании, каждый покупатель ноутбука серии ZenBook или VivoBook в фирменном магазине ASUS Shop получит в подарок фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Сообщается также, что предложение действительно, если указанные устройства есть в наличии в магазине.
Часы VivoWatch BP имеют функции мониторинга артериального давления, пульса и физической активности. Также устройство оснащено фирменной технологией HealthAI для анализа состояния организма. Владелец часов будет получать персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.
Ноутбуки серии ZenBook являются устройствами премиального класса с высокой производительностью. Ноутбуки VivoBook S — тонкие и лёгкие компьютеры в ярком дизайне.