ASUS объявила раздачу подарков в России в честь Дня святого Валентина

Согласно пресс-релизу компании, каждый покупатель ноутбука серии ZenBook или VivoBook в фирменном магазине ASUS Shop получит в подарок фитнес-часы ASUS VivoWatch BP. Сообщается также, что предложение действительно, если указанные устройства есть в наличии в магазине.

Часы VivoWatch BP имеют функции мониторинга артериального давления, пульса и физической активности. Также устройство оснащено фирменной технологией HealthAI для анализа состояния организма. Владелец часов будет получать персональные рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.

Ноутбуки серии ZenBook являются устройствами премиального класса с высокой производительностью. Ноутбуки VivoBook S — тонкие и лёгкие компьютеры в ярком дизайне.