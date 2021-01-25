ASUS объявила скидки на ноутбуки до 30 тысяч рублей

Распродажа продлится до 31 января. В акции участвуют ноутбуки ASUS VivoBook, ZenBook, TUF Gaming и Republic of Gamers (ROG). Предложение действует в фирменном магазине ASUS Shop.

За 65,5 тысячи рублей вместо 72,9 тысячи рублей можно купить ноутбук ASUS ZenBook 14 UM425IA-AM001T с процессором AMD Ryzen 5 4500U и SSD на 512 ГБ. Модель ASUS ROG Strix SCAR 15 G532LWS-AZ156T с процессором Intel Core i7-10875H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Super стоит теперь 183,5 тысячи рублей вместо 203 990 рублей.