Asus отказалась от чипов Intel и Nvidia в новом планшете в пользу AMD

В первом поколении ROG Flow Z13 использовался процессор Intel Core i9−13900H в паре с графическим процессором Nvidia RTX 4060. Теперь Ryzen Max+ 395, оснащенный интегрированной графикой Radeon 8060S, призван обеспечить аналогичную или даже лучшую производительность в одиночку.

Как сообщается, в игровых бенчмарках Ryzen Max+ 395 превзошел RTX 4060, обеспечив более 100 FPS в Forza Horizon 5 при 1080p на средних настройках. Что касается процессора, то его 16 ядер Zen 5 превосходят текущие флагманские чипы AMD для ноутбуков, опережая Ryzen 9 7945HX на тысячи очков.

Ожидается, что AMD официально анонсирует этот процессор на выставке CES 2025 в январе, наряду с новыми видеокартами.