ASUS перевела новые модели ноутбуков для работы и развлечений на дисплеи OLED

У ноутбуков есть сертификация VESA DisplayHDR 600 True Black, которая гарантируют, что экраны ПК будут показывать насыщенное, реалистичное и детализированное изображение даже в тёмных сценах.

В серии Vivobook Pro также есть модели с 14-дюймовыми OLED-экранами. Они обладают разрешением 2,8K и частотой обновления 90 Гц.