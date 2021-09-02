ASUS перевела новые модели ноутбуков для работы и развлечений на дисплеи OLED

ASUS перевела новые модели ноутбуков для работы и развлечений на дисплеи OLEDТакие экраны обеспечивают отличную картинку
OLED-панели теперь стоят в ноутбуках серий ProArt Studiobook, Zenbook, Vivobook и ExpertBook. Что интересно, модели ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W5600/ W7600), ProArt Studiobook 16 OLED (H5600/ H7600) и Vivobook Pro 16X OLED (N7600/ M7600) стали первыми в мире ноутбуками с 16-дюймовыми OLED-экранами разрешением 4K и поддержкой режима HDR. Это дисплеи профессионального уровня яркостью 550 кд/м2.
ASUS
У ноутбуков есть сертификация VESA DisplayHDR 600 True Black, которая гарантируют, что экраны ПК будут показывать насыщенное, реалистичное и детализированное изображение даже в тёмных сценах.
В серии Vivobook Pro также есть модели с 14-дюймовыми OLED-экранами. Они обладают разрешением 2,8K и частотой обновления 90 Гц.
ASUS
Помимо этого, ASUS представила лёгкие и компактные ноутбуки — 14-дюймовый Zenbook 14X OLED (UX5400/5401, UM5401) и 14-дюймовый трансформер Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, UN5401). У последней модели установлен сенсорный дисплей, который поддерживает ввод с помощью стилуса.