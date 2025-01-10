Он обладает производительностью NPU 50 TOPS (триллионов операций в секунду), что делает его, между прочим, сертифицированным ПК Windows Copilot. Это позволяет использовать локально ИИ-функции компании.

Z13 оснащен обновленной системой охлаждения, включающей испарительную камеру и два вентилятора Arc Flow. 13-дюймовый дисплей ROG Nebula Display с разрешением 2,5K, частотой обновления 180 Гц и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3 идеально подходит для игр и не только.

Он также оснащен множеством портов для подключения, включая USB4, HDMI 2.1 и кардридер microSD. Z13 поддерживает ROG XG Mobile eGPU для дополнительной мощности GPU.

Но готовьтесь отдать за него 2000 долларов.