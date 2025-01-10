Опубликовано 10 января 2025, 01:301 мин.
Asus показала игровой планшет с мощностью уровня ПК — ROG Flow Z13Не тот, кем является
Планшет Asus ROG Flow Z13 возвращается в 2025 году со значительными обновлениями, предлагая высокую производительность в компактном и универсальном корпусе, пишет Gizmochina. Работающий на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395 с 16 ядрами Zen 5 и 40 ядрами GPU RDNA 3.5, он обеспечивает игровую производительность на уровне ПК.
© Asus
Он обладает производительностью NPU 50 TOPS (триллионов операций в секунду), что делает его, между прочим, сертифицированным ПК Windows Copilot. Это позволяет использовать локально ИИ-функции компании.
Z13 оснащен обновленной системой охлаждения, включающей испарительную камеру и два вентилятора Arc Flow. 13-дюймовый дисплей ROG Nebula Display с разрешением 2,5K, частотой обновления 180 Гц и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3 идеально подходит для игр и не только.
Он также оснащен множеством портов для подключения, включая USB4, HDMI 2.1 и кардридер microSD. Z13 поддерживает ROG XG Mobile eGPU для дополнительной мощности GPU.
Но готовьтесь отдать за него 2000 долларов.