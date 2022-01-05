ASUS показала гигантский ноутбук с гибким экраном

ASUS называет новинку первым 17-дюймовым ноутбуком с гибким OLED-экраном. В обычном состоянии диагональ экрана устройства составляет 12,5 дюйма, а вот в раскрытом — 17,3 дюйма. Разрешение в первом случае равно 1920 x 1280 пикселей, во втором — 2560 x 1920 пикселей.

В целом, устройство можно использовать в шести режимах: 12,5-дюймовый ноутбук с виртуальной клавиатурой, 12,5-дюймовый ноутбук с настоящей подключённой клавиатурой, 17,3-дюймовый монитор для ПК, 17,3-дюймовый планшет, 17,3-дюймовая электронная книга и 12,5-дюймовый ноутбук с двумя полноценными дисплеями. В разложенном состоянии устройство очень тонкое (8,7 мм), а в сложенном — довольно компактное.