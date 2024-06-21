Asus покажет ноутбук на базе Snapdragon X - ProArt+ PZ13 - 26 июня

Опубликовано 21 июня 2024, 14:15
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Asus покажет ноутбук на базе Snapdragon X - ProArt+ PZ13 - 26 июняЧем еще он может похвастаться
Asus объявила дату анонса серии ProArt+ 2024 - 26 июня. Ожидается, что в линейку войдет как минимум ноутбук ProArt PZ13. Он уже прошел сертификацию 3C и будет поставляться в комплекте с оригинальным адаптером питания мощностью 65 Вт. Ноутбук работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon серии X, конкретные модели не раскрываются.
© Asus
Основные характеристики включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и множество функций искусственного интеллекта. У PZ13 магнитная клавиатура, то есть ноутбук превращается в планшет легким движением руки.
Дисплей оснащен сенсорным OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой 60 Гц, обеспечивающим 100 % цветового охвата DCI-P3, DeltaE < 1 и время отклика 0,2 мс. Кроме того, он оснащен 13-Мп тыловой камерой, 5-Мп фронтальной камерой, стерео динамиками и 3 микрофонами.
ASUS планирует начать продажи ProArt PZ13 во второй половине этого года в комплекте с бесплатной 3-месячной подпиской на Adobe Creative Apps и 6-месячной подпиской на KineMaster.