Asus покажет ноутбук на базе Snapdragon X - ProArt+ PZ13 - 26 июня

Основные характеристики включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448, твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и множество функций искусственного интеллекта. У PZ13 магнитная клавиатура, то есть ноутбук превращается в планшет легким движением руки.

Дисплей оснащен сенсорным OLED-экраном с разрешением 2,8K и частотой 60 Гц, обеспечивающим 100 % цветового охвата DCI-P3, DeltaE < 1 и время отклика 0,2 мс. Кроме того, он оснащен 13-Мп тыловой камерой, 5-Мп фронтальной камерой, стерео динамиками и 3 микрофонами.

ASUS планирует начать продажи ProArt PZ13 во второй половине этого года в комплекте с бесплатной 3-месячной подпиской на Adobe Creative Apps и 6-месячной подпиской на KineMaster.