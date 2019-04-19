Asus покончила с планшетами

В частности, будет закрыта линейка ZenPad. Последней из серии компания выпустила модель ZenPad 8. Теперь Asus сосредоточится на устройствах ZenFone, а также на игровой линейке ROG.

Эксперты считают, что планшеты на рынке вытеснили смартфоны с большим экраном. Популярность и хорошие продажи сохранили только iPad. Что касается устройств на Android, то самыми продаваемыми остаются лишь недорогие планшеты. И то, на рынках чувствительных к высоким ценам.

Напомним, последний ZenPad 8 вышел ещё в 2015 году. Сейчас его можно купить всего за 8990 рублей.