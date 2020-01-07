Ноутбуки и планшеты
Сегодня 02:00
ASUS предлагает выбрать жёсткий диск или мощную батарею в новых игровых ноутбуках
Представлены две модели с различной конфигурацией
ASUS показала два новых игровых ноутбука серии TUF — FX505 и FA506. Один из них получил мощнейший аккумулятор, а другой — жёсткий диск в дополнение к SSD.
Модель FA506 имеет 15-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, рамки у ноутбука достаточно тонкие. Основан он на новом мобильном процессоре AMD Renoir, изготовленном по 7-нм техпроцессу. Ноутбук также оснащён графической картой NVIDIA GeForce RTX 2060. Памяти DDR4 у FA506 32 ГБ. При покупке можно получить два SSD по 1 ТБ. Кроме того, FA506 имеет мощную батарею ёмкостью 90 ватт-часов.
Модель FX505 имеет аккумулятор ёмкостью всего 48 ватт-часов, но зато уменьшенный элемент питания позволяет вставить в корпус жесткий диск в дополнение к двум SSD. Ноутбук FA506 этой возможности лишён.
Новинки должны появиться на российском рынке ориентировочно в конце марта.