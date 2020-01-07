ASUS предлагает выбрать жёсткий диск или мощную батарею в новых игровых ноутбуках

Модель FA506 имеет 15-дюймовый экран с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, рамки у ноутбука достаточно тонкие. Основан он на новом мобильном процессоре AMD Renoir, изготовленном по 7-нм техпроцессу. Ноутбук также оснащён графической картой NVIDIA GeForce RTX 2060. Памяти DDR4 у FA506 32 ГБ. При покупке можно получить два SSD по 1 ТБ. Кроме того, FA506 имеет мощную батарею ёмкостью 90 ватт-часов.