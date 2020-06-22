ASUS представила ещё более тонкие, но мощные ноутбуки

Две модели под номерами UX325 и UX425 отличаются друг от друга, как можно догадаться, размерами экранов. ASUS хвастается устройствами как самыми тонкими и компактными ноутбуками: они на 3,4 мм тоньше, чем предыдущее поколение Zenbook. Обе модели имеют толщину 13,9 мм, только 13-дюймовая весит 1,07 кг, а 14-дюймовая — 1,13 кг.

Несмотря на такие габариты, ноутбуки имеют необходимый набор разъёмов: полноразмерные USB Type-A и выход HDMI, слот для microSD и два разъёма USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и быстрой зарядки. Отсутствует только 3,5-мм разъём, на этот случай предусмотрен переходник на USB Type-C.