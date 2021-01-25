ASUS представила игровой ноутбук в стиле аниме

Ноутбук оборудован экраном диагональю 15,6 дюйма и частотой обновления 240 Гц. Может выводить картинку в 4К одновременно на два монитора. Также у ASUS Sky Selection 2 есть 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, можно расширить до 64 ГБ. В ноутбук установлен SSD на 512 ГБ. Для охлаждения Sky Selection 2 использует четыре плоских тепловых трубки и два мощных вентилятора.

Ноутбук выйдет в двух цветах: голубом и сером.